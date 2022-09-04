إعصار “فائق القوة” يضرب كوريا الجنوبية

قالت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية يوم الأحد، إن إعصار هينامنور “فائق القوة”، سيصل إلى المياه قبالة جزيرة جيجو جنوب البلاد هذا الأسبوع.

وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية للأنباء عن الأرصاد، من المتوقع أن يصل الإعصار إلى المياه صبيحة الإثنين، حيث سيتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 194 كلم في الساعة.

وتصنّف الأعاصير حسب قوّتها في 4 فئات، من المتوسط، والقوي، والقوي جدا، وفائق القوة. ويبدأ تصنيف الأعاصير في المستوى الرابع، عندما تصل سرعتها إلى 54 مترا في الثانية.

وتتوقع الأرصاد الكورية أن تضعف قوة الإعصار عند وصوله إلى بوسان، إلى المستوى الثاني. حيث ستبلغ سرعة الرياح القصوى 43 مترا في الثانية، ومع ذلك سيكون الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابسة في البلاد على الإطلاق.