إعصار ليبيا.. الحماية المدنية تنتشل جثتين من تحت الأنقاض

تمكن أعوان الحماية المدنية، الخميس، من انتشال جثتي امرأة ورجل من تحت الأنقاض التي خلفها إعصار “دانيال” بمدينة درنة الليبية.

وقالت مصالح الحماية المدنية أن عملية البحث متواصلة.

الحماية المدنية تواصل عمليات البحث في درنة الليبية

ويواصل عناصر الحماية المدنية الجزائرية عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة الليبية التي شهدت إعصارا مدمرا.

ونشرت الحماية المدينة عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورا لتدخل عناصرها في مدينة درنة التي تعرضت لإعصار قوي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

يشارك في عمليات البحث والإنقاذ فرقة الغطاسين، فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، فرقة البحث والإنقاذ، الفرقة الطبية.