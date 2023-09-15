إعصار ليبيا.. الحماية المدنية تنتشل جثث 10 ضحايا من تحت الردم

تمكن عناصر الحماية المدنية الجزائرية من انتشال جثث 10 ضحايا من تحت الردم في مدينة درنة الليبية التي شهدت إعصارا مدمرا خلف آلاف الضحايا.

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية، الجمعة، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أنه تم العثور على 4 ضحايا تحت الردوم في مدينة درنة تم اخراجهم من طرف العناصر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 ضحايا.

وأكدت الحماية المدنية على استمرار و تواصل عمليات البحث من طرف فريقها المتواجد في المدينة الليبية.

ويوم الخميس 14 سبتمبر تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض التي خلفها إعصار “دانيال” بمدينة درنة الليبية.

وأشار بيان مصالح الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إلى أن عملية البحث متواصلة.

الحماية المدنية تواصل عمليات البحث في درنة الليبية

ويواصل عناصر الحماية المدنية الجزائرية عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة الليبية التي شهدت إعصارا مدمرا.

ونشرت الحماية المدينة عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك صورا لتدخل عناصرها في مدينة درنة التي تعرضت لإعصار قوي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

يشارك في عمليات البحث والإنقاذ فرقة الغطاسين، فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، فرقة البحث والإنقاذ، الفرقة الطبية.