إعطاء إشارة الانطلاق يومي 8 و9 أكتوبر

الرابطة الثانية للهواة للموسم الكروي 2021-2022:

ستعطى إشارة انطلاق الموسم الكروي (2021-2022) لبطولة الرابطة الثانية للهواة لكرة القدم، خلال نهاية الأسبوع المصادف ليومي 8 و9 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنت عنه، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

من جهة أخرى، تنطلق بطولة قسم ما بين الجهات يومي 15 و16 أكتوبر بحسب ما أوضحه نفس المصدر.

أما البطولات الجهوية والولائية المتوقفة منذ شهر مارس 2020 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، فسوف تشرع في منافساتها على التوالي يومي 29 و30 أكتوبر و5 و6 نوفمبر، شريطة موافقة اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيدــ19)، مثلما يؤكده بيان الهيئة الكروية. للتذكير، حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم السبت 23 أكتوبر تاريخ انطلاق الموسم الكروي الجديد (2021-2022) بصيغة مجموعة واحدة ب 18 ناديا (ذهابا وإيابا). وتم اتخاذ هذا القرار، يوم أمس الخميس عقب الاجتماع القانوني للمكتب التنفيذي للفاف المنعقد بمقر الهيئة الكروية بدالي إبراهيم تحت إشراف رئيس الفاف عمارة شرف الدين.