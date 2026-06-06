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الجزائر
من ثانوية العقيد عميروش:

إعطاء إشارة انطلاق امتحان البكالوريا من تيزي-وزو

الشروق أونلاين
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إعطاء إشارة انطلاق امتحان البكالوريا من تيزي-وزو
ح. م
صورة تعبيرية.

يشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، غدا الأحد 7 جوان، على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية “العقيد عميروش” بولاية تيزي-وزو، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.

أكثر من 876 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا ابتداء من غد الأحد

وسيشرع أزيد من 876 ألف مترشح في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، ابتداء من يوم غد الأحد، إلى غاية الخميس 11 جوان، على مستوى 2973 مركز إجراء عبر الوطن، وهذا بإشراف من 227.278 مؤطرا، بين أساتذة حراس وملاحظين ورؤساء مراكز.

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