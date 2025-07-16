إعـلان هـام للمتعاملين الاقتصاديين

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو طبيعيين، الذين يقومون بعمليات استيراد الخدمات، إلى إرسال ملفات الاستيراد عبر البريد الإلكتروني: importsevices@mcepe.gov.dz.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمرافقة وتنظيم نشاطات الاستيراد، حيث يتوجب أن يتضمن الملف الوثائق التالية: