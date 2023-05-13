ستستفيد المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي من تحفيزات إضافية، بعد قرار وزاري مشترك تم التوقيع عليه منذ أقل من أسبوع. هذا ما أعلنه اليوم السبت 13 ماي، المدير العام لمسرّعة المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتشر” سيد علي زروقي حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

سيد علي زروقي، الذي ناب عن وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة في مراسيم افتتاح الطبعة الأولى لصالون دولي للتناغم الصناعي بوهران، قال أن هذا القرار يمنح تحفيزات و إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تقوم بالبحث العلمي.

كما أشار أن القرار جاء بنصوص تطبيقية لقانون 2016 الخاص بمؤسسات البحث العلمي، مبينا لكل الميكانيزمات و موضحا لطريقة عمل هذه المؤسسات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

ذات المسؤول أضاف أيضا أن “وزارة المالية كان لها دور كبير في تسطير هذه النصوص بشكل يخدم الاقتصاد الوطني و المؤسسات بصفة متكافئة”.