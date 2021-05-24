إعفاء أطفال التوحد من امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط

عبر تدابير تناسب خصوصية هذه الفئة.. جمعية تطالب:

ترافع الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد بالعاصمة هذه الأيام من أجل إعفاء تلاميذ التوحد من اجتياز امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط من خلال تطبيق تدابير تناسب خصوصية هذه الفئة وتضمن الإنصاف وتكافؤ فرص التعلم بين جميع التلاميذ، استنادا إلى توصيات رئيس الجمهورية الداعية أساسا إلى إيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال من ذوي التوحد.

ولتحقيق هذه الغاية بادرت الجمعية المذكورة خلال الأيام الأخيرة إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية ممثلة في وزير القطاع من أجل اعتماد تدابير خاصة لفائدة التلاميذ من ذوي التوحد، حيث نقلت انشغالات الأولياء بشأن المستقبل الدراسي لأبنائهم مطالبين بآليات خاصة وتدابير استثنائية لفائدة أطفال اضطراب التوحد.

ومن التدابير التي ركزت عليها الجمعية إعفاء هؤلاء الأطفال من اجتياز الاختبارات الرسمية لنهاية السنة، لاسيما في الطورين الابتدائي والمتوسط واقتراح اعتماد المعدل السنوي للانتقال بالنسبة لهذه الفئة .

كما تمت المطالبة أيضا بالسماح للأطفال من ذوي اضطراب التوحد باجتياز الامتحانات بحضور مرافقهم الاعتيادي الذي تعوّد هؤلاء الأطفال على وجوده معهم طوال السنة كونه همزة وصل بينهم وبين محيطهم الدراسي المعهود.

وبالنظر إلى قرب موعد الامتحانات الرسمية لآخر السنة، ناشدت الجمعية الوطنية لاضطراب التوحد وزارة التربية الوطنية من أجل الاستجابة لهذا المطلب المشروع والملح والذي ينسجم تماما مع توجهات الدولة وتوصيات رئيس الجمهورية من أجل ضمان التكفل الأحسن والأمثل بأطفال التوحد الذين يملكون قدرات هائلة في التحصيل الدراسي وهو ما يجب تثمينه من خلال اتخاذ تدابير خاصة تضمن لهذه الفئة الإنصاف بالنظر إلى خصوصيتها بحسب الجمعية.