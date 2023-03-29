إعفاء استثنائي لتحويل العملة الصعبة لفائدة الطلبة الجزائريين في روسيا

سيُسمح للطلبة الجزائريين في جامعات روسيا، بشكل استثنائي، بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة إلى غاية 12.000 يورو. بدلا من سقف 7.500 يورو الذي يحدّده القانون.

وحسب ما أعلنته سفارة الجزائر في موسكو يوم الأربعاء في بيان، فقد جاء هذا الإجراء الاستثنائي، بعد عدّة طلبات تقدّم بها طلاب جزائريون في روسيا.

وأبلغ السفير الجزائري إسماعيل بن عمارة، السلطات المعنية، على غرار بنك الجزائر، بالصعوبات التي بات يواجهها الطلبة في تحويل الأموال نحو روسيا. بعد إخراج بنوكها من نظام “سويفت”، في إطار العقوبات المفروضة على البلاد.

بناء على ذلك، قررت السلطات الجزائرية إعفاء هؤلاء الطلبة من منع إخراج مبالغ تفوق قيمتها 7.500 يورو. على أن لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ 12.000 يورو.