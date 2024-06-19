إعفاء الشباب المولودين قبل 01 جانفي 1995 من التزامات الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ 01 جانفي 1995 ولم يتم تجنيدهم بعد من التزامات الخدمة الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن الشباب المعنيين مدعوون للتقدم لهيئات الخدمة الوطنية من أجل إتمام الإجراءات الإدارية مرفقين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورتان للهوية.

وأوضح البيان أن رزنامة مرور المواطنين المعنيين بهيئات الخدمة الوطنية تحدد تبعا لشهر ميلادهم.

وكان الشباب المولودين ما بين 1990 و1995 قد توجهوا منذ سنوات بطلب عاجل الى السيد رئيس الجمهورية: عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنڨريحة من أجل إعفائهم.

وقال الشباب في الرسالة: “نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبنا هذا وهو الإعفاء من الخدمة الوطنية بدون شروط خاصة فئة المبحوثون عنهم “عصاة” نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بالنظر في هذه القضية بعين الاعتبار”.

وأضافوا: “نعم نعترف به كواجب وشرف وطني لكن لكل منا ظروفه الخاصة والإجتماعية التي لا تسمح له بذالك رغماً، هناك من هو مُعيل لعائلته وهناك من هو مريض وهناك من تخرج فأصبح في سن لا يستطيع ممارسة الواجب الوطني للأسف”.

وأردفوا “نحن جيل 1990إلى1995 عانينا تجارب المنظومة التربوية أيضاً فدرسنا السادسة إبتدائي والرابعة متوسط فضاعت سنتين من عُمرنا وهاهي الخدمة الوطنية تُريد حقها منا، والآن نناشد الرئيس عبد المجيد تبون إعفائنا من الخدمة فنحن لسنا عُصاة بل نحن شباب الجزائر ومستقبلها”.