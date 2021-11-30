إعفاء المعاشات أقل من 120 ألف دج من الضريبة

في مطالب لمنظمة المتقاعدين:

طالبت المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائرية إعادة تقييم معاشات التقاعد المنصوص عليها في القانون المطالبة بإلغاء الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي لمعاشات المتقاعدين تحت 120 ألف دينار جزائري.

وقالت المنظمة في بيان لها لمجلسها الوطني، المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر بالجزائر أن الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية للمتقاعدين يفرض تدخل وزارة العمل لإعادة تقييم المعاشات التقاعدية للسنة الجارية، اعتبارًا من 1 ماي 2021.

ورافعت المنظمة مجددا لأجل إعادة صياغة قوانين جديدة بديلة عن القديمة التي تتعارض كليا مع الدستور الجديد، للاستجابة لكافة مطالب المتقاعدين، على حد تعبيرها.

وطالبت الهيئة ممثلي النقابة في 37 ولاية عبر تراب الجمهورية، بالإسراع في استحداث فروع نقابية رسمية وعقد مجالسهم الولائية لأجل رفع مطالبهم بصفة قانونية على مستوى الدوائر الرسمية.

للإشارة، فإن المجلس الوطني تراجع عن شن حركة احتجاجية كان قد لوح بها في وقت سابق.