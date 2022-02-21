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الجزائر

إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجين إلى هذه الولايات من الـ TVA

الشروق أونلاين
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إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجين إلى هذه الولايات من الـ TVA

أعلنت وزارة النقل عن إعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة.

بيان

تنفيذا لأحكام المادة 90 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين القادمين أو المتوجهين نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة، تعلن وزارة النقل أن هذا الإجراء يخص رحلات النقل الجوي من وإلى المطارات الاتية:

1-    مطار أدرار،

2-    مطار برج باجي مختار،

3-    مطار جانت،

4-    مطار إليزي،

5-    مطار إن قزام،

6-    مطار عين صالح،

7-    مطار تمنراست،

8-    مطار تيميمون،

9-    مطار تندوف،

10- ومطار إن أميناس.

للعلم، سيتم توسيع هذا الإجراء ليشمل المطارات المتواجدة على مستوى بقية الولايات الجنوبية الأخرى، وذلك في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

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