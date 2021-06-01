إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من امتحان “السانكيام”

انتقالهم يكون عن طريق احتساب "التقويم المستمر"

قررت وزارة التربية الوطنية، إعفاء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من اجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية دورة جوان 2021، إذ سيستفيدون من الانتقال إلى المستوى الأعلى عن طريق احتساب نتائج “التقويم المستمر”، في حين أن تلاميذ السنة رابعة متوسط معنيون باجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، غير أنهم سيستفيدون أيضا من الإجراء الاستثنائي للانتقال.

وأوضحت، التعليمة الصادرة عن مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص الموجهة لمديري التربية للولايات، عشية إجراء امتحان “السانكيام” دورة جوان 2021، بأنه تقرر إعفاء كل تلميذ في السنة الخامسة ابتدائي معوق حسيا “الصم والبكم والمكفوفون” أو ذهنيا “من المصابين باضطراب التوحد والتريزوميا 21″، من اجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية الذي يجرى اليوم الأربعاء ليوم واحد، إذ سيكون الانتقال إلى السنة أولى متوسط عن طريق احتساب المعدل السنوي لتقويم المستوى، أي نتائج التلاميذ في الفصلين الدراسيين، والذي يكون مساويا أو يفوق 10 من 20، بعد الرجوع إلى مراجعة الملف الصحي للمعني بالأمر.

وأضافت، التعليمة ذاتها بأنّ قرار اجتياز الامتحان لصالح هذه الفئة يبقى “اختياريا” للراغبين في ذلك، وفي حال رسوبه وعدم تحقيقه معدل النجاح، يطبق عليه نفس الإجراء الاستثنائي للانتقال إلى القسم الأعلى.

وأكدت نفس التعليمة أن تلاميذ السنة رابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة، معنيون كأقرانهم باجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي سيجرى في الفترة بين الـ15 والـ17 جوان الجاري، في حين يطبق عليهم الإجراء الاستثنائي للانتقال إلى السنة الأولى ثانوي، باحتساب المعدل السنوي للتقويم المستمر الذي يكون مساويا أو يفوق 10 من 20.

ودعت الوزارة الوصية المديرين لموافاتها بالوضعية الإحصائية عن التلاميذ المستفيدين من هذا الإجراء الاستثنائي، حسب الإعاقة قبل تاريخ 30 جوان الجاري.