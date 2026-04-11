إعلامية أمريكية: نتنياهو مخادع يتلاعب بترامب

أثارت الإعلامية الأمريكية ميغان كيلي ضجة واسعة بتصريحاتها الأخيرة بشأن العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وهاجمت مقدمة البرامج الأمريكية ميغين كيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب طريقة تعامله مع بنيامين نتنياهو، قائلة: “نتنياهو مخادع، وترامب لا يستطيع أن يقول له لا”.

وقالت كيلي خلال مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، أن ترامب يبدو عاجزا عن قول لا أو رفض ما يطرحه نتنياهو داخل غرفة العمليات خلال اجتماع جمعهما.

وتساءلت: “ما الذي دفع ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، للجلوس هناك، في غرفة العمليات تلك، حيث كان يجلس بيبي نتنياهو على قدم المساواة؟”

وتابعت قائلة: “لا أعرف لماذا كان ضعيفاً جداً لدرجة أنه لم يستطع الرفض. لقد كان ساذجاً جداً لدرجة أنه لم يستطع كشف الأكاذيب. بطريقة أو بأخرى، سمح لنفسه بالانجرار إلى هذا الصراع المجنون.”

واعتبرت أن شكل الجلسة أثار علامات استفهام، إذ بدا نتنياهو كأنه في موقع “الطرف المكافئ” داخل الاجتماع، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يجلس في موقع رئاسة الطاولة، بل إلى جانبها، بينما كان نتنياهو في مواجهته.

وذكرت كيلي أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الخارجية ونائب الرئيس، حذروا ترامب في اليوم التالي من تصديق كل ما طُرح خلال ذلك اللقاء، وقالت إن هؤلاء المسؤولين شككوا في دقة بعض المعطيات التي قُدمت له.

واختتمت ساخرة بالقول إن خطة ترامب “ذات البنود العشرة” تحولت من موقف رافض إلى قابل للتنفيذ خلال وقت قصير، واصفة ذلك بأنه محاولة لـ”حفظ ماء الوجه” بعد التراجع عن تهديدات وصفتها بـ”الجنونية” بشأن “إبادة حضارة كاملة”.

ولاقت تصريحات كيلي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل، فيما أحدثت ضجة وسط انقسام في ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض، في ظل استمرار الجدل بشأن المواقف الأمريكية من سياسة دولة الاحتلال وتداعياتها الإقليمية.