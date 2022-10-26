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الجزائر

إعلامية سورية: الجزائر هي روح فلسطين بعروبتها وجدارتها الدولية

الشروق أونلاين
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إعلامية سورية: الجزائر هي روح فلسطين بعروبتها وجدارتها الدولية
أرشيف
راميا الإبراهيم

قالت الإعلامية السورية راميا الإبراهيم إن الجزائر هي روح فلسطين، بعروبتها وبجدارتها على الساحة الدولية.

وكتبت الإبراهيم التي تغطي أشغال القمة العربية بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر، لقناة الميادين، في تغريدة على تويتر:”من الجزائر نطلّ عليكم بتغطية قمة فلسطين كما تحب الجزائر أن تسميها”.

قبل أن تضيف:”الجزائر روح فلسطين ونبضها، بعروبتها الأصيلة، وعمقها الإفريقي، وجدارتها على الساحة الدولية”، لتختم بالقول:” الجزائر القمة والله”.

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