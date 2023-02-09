إعلامية سورية: لو كانت هناك “جزائر” واحدة بين دول الغرب لكنّا بخير!
عبّرت الإعلامية السورية راميا الإبراهيم عن إكبارها لحملة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها الجزائر لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا. بعد توالي قوافلها إلى المناطق المتضررة.
وقالت الإبراهيم التي تعمل لقناة “الميادين” في تغريدة على تويتر:”لو نستطيع أن نزرع جزائر، بل أكثر من جزائر واحدة، بين دول الغرب، لكنّا اليوم بألف خير”.
فافلة المساعدات السابعة…. لو نستطيع أن نزرع جزائر بل أكثر من جزائر واحدة بين دول الغرب لكنا اليوم بألف خير والله💛#ارفعوا_الحصار_عن_سوريا #سوريا_نحنا_حدّك pic.twitter.com/eQEBQVHQzG
— ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) February 9, 2023
وانتقدت راميا في مناسبات سابقة من تغطيتها الصحفية للكارثة، ما اعتبرته “تغافلا للعالم، خاصة الدول الغربية، عن الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال.
وأرسلت الجزائر في الساعات القليلة الموالية لوقوع الزلزال المدمّر جنوبي تركيا، ما يفوق 210 أطنان من المساعدات الإنسانية نحو سوريا وتركيا، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
عن مشاهداتنا وما يقاسيه الناس في مدينة حلب نتيجة #الزلزال🖤🖤
وصمة عار في جبين “الغرب المتحضر” وعلى رأسه واشنطن والله#ارفعو_الحصار_عن_سورية pic.twitter.com/hP0ahkEBVZ
— ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) February 8, 2023