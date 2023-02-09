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إعلامية سورية: لو كانت هناك “جزائر” واحدة بين دول الغرب لكنّا بخير!

الشروق أونلاين
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إعلامية سورية: لو كانت هناك “جزائر” واحدة بين دول الغرب لكنّا بخير!
أرشيف
مشاركة الجزائر في جهود إغاثة منكوبي الزلزال بسوريا وتركيا

عبّرت الإعلامية السورية راميا الإبراهيم عن إكبارها لحملة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها الجزائر لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا. بعد توالي قوافلها إلى المناطق المتضررة.

وقالت الإبراهيم التي تعمل لقناة “الميادين” في تغريدة على تويتر:”لو نستطيع أن نزرع جزائر، بل أكثر من جزائر واحدة، بين دول الغرب، لكنّا اليوم بألف خير”.

وانتقدت راميا في مناسبات سابقة من تغطيتها الصحفية للكارثة، ما اعتبرته “تغافلا للعالم، خاصة الدول الغربية، عن الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال.

وأرسلت الجزائر في الساعات القليلة الموالية لوقوع الزلزال المدمّر جنوبي تركيا، ما يفوق 210 أطنان من المساعدات الإنسانية نحو سوريا وتركيا، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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