إعلامية فرنسية تنتصر للمنتخب الوطني وتُوبّخ ديلور

رافعت إعلامية رياضية فرنسية من أجل مصلحة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، مُوبّخة اللاعب الدولي أندي ديلور.

وقالت الإعلامية الرياضية كارين غالي، إن أندي ديلور قرّر ارتداء زيّ منتخب الجزائر بِحرّية مُطلقة وبلا ضغوط. وأضافت أن مشاركته في صفوف “محاربي الصّحراء” مفخرة لِمهاجم فريق نيس الفرنسي.

وأشارت في ظهور إعلامي لها بِقناة “ليكيب تي في” الفرنسية مساء الخميس، إلى أن نجوما أفارقة مثل الإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو، كانوا يُصرّون على اللّعب مع منتخباتهم الوطنية، ولا يعبأون بِضغوط الأندية التي تحاول صدّهم عن خوض المقابلات الدولية.

واختتمت الإعلامية كارين غالي بِنبرة حادّة مُوبّخة أندي ديلور، وقالت إنه عار أن نجعل المنتخب الوطني منشفة نمسح بها أحذيتنا قبل الدخول إلى البيت (النادي). وأضافت أن المنتخب الوطني ليس هدية تُمنح للاعبين، ولا نجعله خيارا ثانويا، بل يجب أن يُرفع شأنه إلى مقام الواجب.

وتُلمّح الإعلامية الفرنسية كارين غالي إلى “أنانية” أندي ديلور، وتفضيله لِمصلحته الشخصية (حجز مقعد أساسي في النادي) على حساب المنتخب الوطني الجزائري. وأيضا إلى رضوخ هذا المهاجم إلى ضغوط إدارة نادي نيس، بِعدم خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون في مطلع العام المقبل.