إعلامية كويتية تثير الجدل بفيديو رونالدو.. وهكذا ردّ فريق النصر

يستمر الجدل الذي رافق فيديو الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن اتصال كريستيانو رونالدو بها، بسبب الضجة التي سببتها مع تداول أخبار غير موثقة عن عزم فريق النصر مقاضاتها.

ورفضت إدارة نادي النصر السعودي التعليق على فيديو اتصال نجم الكرة كريستيانو رونالدو، بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، والذي اتضح حسب قولهم أنه “مفبرك”

ولم يصدر أي نفي رسمي أو تعليق من قبل صفحات نادي النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فضلت مصادر مقربة من النادي عدم التعليق على الموضوع أو إعطائه أي أهمية.

ذكاء اصطناعي أم حقيقة!؟ 🤔 🚨مكالمة رونالدو مع الكويتية حليمة بولند تثير الجدل في النصر pic.twitter.com/n1H8z0mnva — Yallakora (@Yallakoranow) August 9, 2023

وقال موقع “أي تي بالعربي” أنه حاول الاتصال بحليمة بولند للوقوف على رأيها بعد اتهامها بفبركة صوت رونالدو وبعد انتشار خبر مقاضاتها، غير أن الفريق الذي يعمل معها فضل عدم الردّ وقال أن حليمة تكتفي بالفيديو الذي ردّت من خلاله عبر حسابها على سناب شات.

وقالت حليمة في أول رد لها على أن المقطع الذي زعم أنه مفبرك أو صنع بالذكاء الاصطناعي، شاركت فيديو عبر سناب شات قالت فيه “حبايبي خلوا عنكم الذكاء الاصطناعي، وركزوا بذكائكم الطبيعي، متسائلة “هل يعقل أن أكون بهالغباء أن أفبرك مقطع مثل هذا، يحولني إلى المساءلة القانونية، هل أنا مو عارفة العواقب الوخيمة، لتصرف غبي مثل هذا”؟.

وتصدرت حليمة بولند الترند بعد مشاركة فيديو لاتصال من رونالدو على غرفتها عن طريق الخطأ عندما كان يتصل بصديقه.

وبعد الجدل الذي أثارته بادعائها التواصل عبر الهاتف مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاولت الإعلامية الكويتية حليمة بولند التحايل على الأمر وتجاهل التعليقات القاسية التي تطاولها من خلال توثيق زياراتها السياحية.