إعلامية كويتية تُمنع من دخول لبنان بسبب ختم إسرائيلي على جوازها

مُنعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بسبب وجود ختم السلطات الإسرائيلية على جواز سفرها وهو ما يُعد مخالفا للقانون اللبناني.

وانتقد سمير جعجع زعيم حزب “القوات اللبنانية”، السلطات اللبنانية لـ “منعها الكاتبة الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بطريقة “بوليسية فجّة ودون أي مبرر قانوني”.

وقال جعجع أن ذلك يعتبر “اعتداء على كل ما يمثله لبنان من قيم حضارية وثقافية وإعلامية من جهة، وتجاهل تام لعلاقات لبنان العربية من جهة أخرى”.

انا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما ادري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وابدي … شكراً لبنان #فجر_السعيد — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 7, 2023

وأشار زعيم القوات اللبنانية إلى أن “الكويت كانت دائما داعما رئيسيا وصديقا للبنان منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة على مختلف المستويات”.

وطالب “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام المولوي بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية وتحديد المسؤوليات وفرض أشد العقوبات بحق من يقف وراء هذا القرار، وفق موقع “يا لبنان”.

وذكرت قناة “الميادين” أن “المذيعة الكويتية فجر السعيد منعت نهائيا من دخول الأراضي اللبنانية بسبب تصريحاتها ومواقفها المطبعة مع الاحتلال وزيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يخالف القانون اللبناني”.