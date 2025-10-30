إعلامية لبنانية تفاجئ متابعيها بخبر حزين يخصها.. ماذا حدث؟

-- -- -- / -- -- --
أعلنت إعلامية لبنانية عن إصابتها الثانية بالسرطان، خلال بث مباشر على برنامجها التلفزيوني، حيث ودعت جمهورها بكلمات مؤثرة أثارت تعاطفا كبيرا بين المتابعين.

ورغم هذا إصابتها بمريض خطير، بدت ربى حبشي هادئة خلال الحلقة رغم تأثرها الواضح، وقالت للمشاهدين: “لم أتوقع أن أترككم بهذه السرعة لتسهيل حصولي على وظيفة أو للانتقال إلى بلد آخر، بل لأنني أُصبت بالسرطان مرة أخرى”.

تابعت “عليّ الآن العودة إلى بلدي لبنان لبدء رحلة علاج جديدة”، شكّل إعلان حبشي صدمة لمتابعيها الذين اعتادوا على طاقتها الإيجابية وشجاعتها في مواجهة المرض.

وسبق للإعلامية اللبنانية الشهيرة أن كشفت سابقا عن إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية، مؤكدة أن هذه التجربة عززت إيمانها بالحياة وجعلتها أكثر صمودا في وجه الشدائد.

وخلال فترة علاجها، وثّقت رحلتها مع المرض، وحظيت بدعم واسع من الجمهور وزملائها، الذين أشادوا بشجاعتها وتفاؤلها الراسخ.

يُذكر أن ربى كانت قد أخبرت متابعيها أنها تعافت قبل فترة وجيزة، لكنها عادت هذه المرة حاملة خبرا مؤلما بعودة المرض إليها، مؤكدة عزمها وإيمانها بمواصلة العلاج من جديد.

وتعتبر حبشي شخصية إعلامية لبنانية بارزة، اشتهرت بتقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، تتميز بأسلوبها العفوي وتواصلها القوي مع المشاهدين. بدأت مسيرتها الإعلامية في لبنان قبل أن تنتقل لتقديم برامج على قنوات عربية مختلفة، حيث رسخت لنفسها مكانة مميزة في المشهد الإعلامي.

وتُعتبر ربى من الإعلاميات اللواتي جسّدن القوة والتفاؤل، خاصة بعد معركتها الثانية مع السرطان، وقد عبّر الكثيرون عن تضامنهم معها واعتبروها رمزا للمثابرة والأمل في مواجهة المرض، وفق ما نشره موقع sbisiali.

