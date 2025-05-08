إعلامية ليبية تعثر على عائلتها بعد 44 عاما.. قصة مؤثرة هكذا تكشفت خيوطها

تأثر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بقصة إعلامية ليبية تمكنت من العثور على عائلتها بعد 44 عاما من الفقد، حيث تكشفت خيوط القصة كاملة من خلال بث مباشر عبر منصة تيك توك.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن القصة تعود إلى نحو 44 عامًا، حين وُجدت “حنان المقوب” رضيعة أمام أحد المساجد في ليبيا.

وكانت والدة حنان قد أُبلغت بأن المولودة توفيت أثناء الوضع، لتنتقل بعد إيجادها إلى دار للأيتام، وتتبناها لاحقًا عائلة ليبية وهي في الثانية من عمرها، وتنشأ في كنفها إلى غاية وفاة والديها بالتبني.

واجهت حنان معضلة قانونية عندما طلبت منها الجهات الاجتماعية العودة إلى دار الأيتام، غير أنها فضّلت أن تمضي في طريق الاستقلال، وانخرطت في العمل السياسي والحقوقي، وهو ما جعلها عرضة للتهديدات نتيجة لمواقفها العلنية ونشاطها في المجال العام.

التحول الجذري في حياة حنان وقع خلال بث مباشر على تطبيق “تيك توك”، حين تلقت مكالمة هاتفية من شاب يُدعى عمر موسى، تحدّث عن قصة والدته التي أخبرها الأطباء سابقًا بأن ابنتها توفيت بعد الولادة، لكنها لطالما شعرت أن طفلتها لا تزال على قيد الحياة.

بعد تبادل الحديث، تبيّن أن المتصل هو شقيقها البيولوجي، حيث أخبرها أنها نسخة من أخواته وعماته، وأن والدتها كانت تبحث عنها طيلة هذه السنوات.

وظهرت الإعلامية الشهيرة في ليبيا في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة وتتحدث عن فرحتها بلقاء عائلتها ومعرفة أنها ابنة شرعية وليس لقيطة، حيث قالت: “كنت أظنّ أنني مجهولة النسب، فاكتشفت أنّ لي عائلة تشبهني”.

وأضافت أن ما يؤلمها هو ضياع كل تلك السنوات، إلا أن لقياها بعائلتها منحها بصيص أمل واستقرارًا نفسيًا كانت تفتقده.