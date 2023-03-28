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إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها

جواهر الشروق
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إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها
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الإعلامية شيرين الطحان

التمست الفنانة المصرية لقاء الخميسي الدعاء من الجمهور للإعلامية شيرين الطحان التي تتواجد في العناية المركزة بين الحياة والموت.

ونشرت لقاء على حسابها الشخصي صورة للإعلامية المريضة، وكتبت:””شيرين الطحان تقابلت معها منذ سنوات وكانت دائما متألقة ولبقة ومهذبة”.

تابعت: “شيرين في حالة صعبة جدا وتحتاج إلى الدعاء من كل الناس”، مضيفة:” شيرين في العناية المركزة، والله وضعها في امتحان صعب جدا”.

وكشفت الطحان تفاصيل مرضها وحالتها الصحية، حيث قالت إنها تعاني من مشكلة في القلب والرئة، وتعرضت لاشتباه في جلطة، وفق موقع ” القاهرة 24″.

وأكد مقربون من الإعلامية الشهيرة أنها أصيبت بسرطان الرئة خلال الفترة الماضية، ولكنها تعافت منه بشكل كامل.

وحاليا تعاني شيرين من بعض المضاعفات في التنفس والرئة أدت إلى دخولها غرفة العناية المركزة.

كما أعلن الإعلامي خالد منتصر عن إصابة شيرين بالسرطان، وكتب على صفحته على فيسبوك: “قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة”.

ودعا منتصر إلى إصدار قرار بالتكفل بها على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه.

يذكر أن شيرين الطحان إعلامية وفنانة شاركت كممثلة في مسلسل «رمضان كريم»، في موسم رمضان 2017 وجسدت دور زوجة الحناوي، ولعب دوره الفنان محمد محمود، وشاركهما البطولة كل من سيد رجب، روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، صبري فواز، كريم عفيفي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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