إعلامية مصرية تتعرض لاعتداء في بيتها وتصاب بارتجاج في المخ

تعرّضت إعلامية مصرية لاعتداء بالضرب من طرف رجل وامرأة في بيتها مما سبب لها ارتجاجا بالمخ، حيث نقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من جهودها، لضبط زوجين تعديا بالضرب على إيمي شلباية، مقدمة برنامج “من كل بلد أكلة” على القنوات المصرية، وذلك داخل مسكنها، ما أدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ، وتم نقلها إلى المستشفى العام في حالة خطيرة.

ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية، مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية، ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وكان مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفي العام، باستقبال سيدة مصابة بكدمات على رأسها ويشتبه إصابتها بارتجاج في المخ، وتم وضعها تحت الملاحظة بغرفة الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، جراء اعتداء شخصين عليها.

وعلى إثر ذلك، تنقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابة هي إعلامية شهيرة، حيث تعدى عليها رجل وزوجته مستخدمين آلة حادة داخل مسكنها بمدينة حلوان، ما نتج عنه إصابتها بارتجاج بالمخ وإصابات بالغة بسبب وجود خلافات بينهم، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وفقا لموقع “صدى البلد”.