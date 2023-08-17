إعلامية مصرية ترفع دعوى ضد فنانة لبنانية بسبب عادل إمام

شنت إعلامية مصرية هجوما حادا ضدفنانة لبنانية، واعتزمت أن ترفع ضدها دعوى قضائية بسبب تصريحاتها التي اعتبرتها مسيئة في حق عادل إمام.

وقالت بسمة وهبة من خلال برنامجها “90 دقيقة” الذي يبث على قناة المحور، “قرأت منشورا لمادلين طبر قالت فيه إن أمينتها أن تفرج عائلة عادل إمام عنه”.

ضايقني جدا لأنه يشكل دعوة غير قانونية لاقتحام منزل الزعيم”.

أضافت بسمة أن هذا الكلام ضايقها جدا لأنه يشكل دعوة غير قانونية لاقتحام منزل الزعيم،واستنكرتتدخلها في الحياة الخاصة له، ورغبتها في التعرف على أحواله من خلال ابنه.

وأضافت وهبة أن جمهور عادل إمام غاضب من هذه التصريحات، وأن كلمة “تفرج عنه” التي استخدمتها طبر” سيئة جدا ولا تليق”.

ومن خلال البرنامج، قالت الإعلامية المثيرة للجدل:” أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا “مضيفة أن “ما قالته غير قانوني بالمرة”.

تابعت حديثها موجهة كلامه لطبر: “أنت لست من أصدقائه أو جيله أو معارفه فلماذا تحشرين نفسك في حياته”، وفق ما نشرته جريدة” الفجر المصرية.