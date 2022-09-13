إعلامية مصرية تستغيث بجمهورها من أجل زوجها

استغاثت الإعلامية المصرية، دعاء فاروق، بجمهورها لإنقاذ زوجها من نزيف حاد جراء إصابته بمرض السرطان.

وكتبت دعاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها مضطرة لأول مرة أن تستغيث لأن زوجها ينزف نزيفا شديدا بطوارئ مستشفى زايد التخصصي.

وروت الإعلامية التي تقدم برنامج “اسأل مع دعاء” على قناة” النهار ” المصرية، تفاصيل إصابة زوجها بالسرطان منذ سنة تقريبا، والعمليات الجراحية التي خضع لها على أمل أن الشفاء، في الوقت الذي بدأت معه مشروعا تجاريا مربحا لم يكتمل بسبب الأزمة الصحية التي أصابته، وختمت التفاصيل المؤثرة بطلب الدعاء لزوجها.

واستجابة لنداء دعاء، تدخل مجلس الوزراء لإنقاذ زوجها، حيث كتبت في منشور آخر: “شكرا للجميع، تم الاتصال بنا من مكتب رئاسة الوزراء”، كما وجهت الشكر للأشخاص الذي زاروا المستشفى بغرض التبرع بالدم لزوجها الذي قالت إنه الآن أصبح غير محتاج له، واعتذرت عن عدم السماح بزيارته، وفقا لموقع ” بوابة أخبار اليوم”.

يُذكر أن دعاء فاروق عملت في قناة” اقرأ” لعدة سنوات، وقدمت برامج هادفة، قبل أن تنتقل إلى قناة “الحياة”، ثم إلى قناة ” النهار” المصرية.