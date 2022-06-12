 إعلامية مصرية تعلن طلاقها بعد محاولتها الانتحار

اعترفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أنها حاولت إنهاء حياتها من خلال تناول جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول.

ونشرت ياسمين، تدوينة على صفحتها على فيسبوك وتويتر، قالت فيها: “بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه”.

أضافت:” سأعترف بكل شجاعة إني أعاني BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص”.

وبعد محاولة الانتحار الفاشلة، أعلنت الخطيب عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر.

ودعت المذيعة المصرية، الصحفيين إلى احترام رغبتها في عدم التحدث عن انفصالها، حيث كتبت على صفحتها على فيسبوك:” تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب)، كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم”.

وتعاطف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الخطيب خاصة بعد اعترافها بإصابتها بمرض نفسي، وإقدامها على الانتحار، وكتب يوسف هاني ناصحا:” قبل ما تنتحري فكري فيما بعد الانتحار هل سيكون أفضل من الوضع الحالي أم أسوأ” . مضيفا” الهروب من الحياة القصيرة بعذابها لحياة أبدية بعقابها وعذابها ليس الحل خالق النفوس هو من يملك حق أخذها “وقل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله” صدق الله العظيم صلي وابكي واحكي لربنا علي كل حاجة هو حيسمعك ثق به”.

وكتب أبوعلي معاتبا” ربنا سبحانه وتعالي ادالك المال والجمال والشهره الصحة عايزه ايه تاني من الحياة احمدي ربنا ولو شايفه ان حياتك صعبه استغفري ربك وارجعيله مش تنتحري اعتزلي الوسط الي فيه لو هو سبب ياسك وعيشي حياتك بما يرضي الله”.