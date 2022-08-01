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إعلامية مصرية تكشف تعرضها لخطأ طبي جسيم  

جواهر الشروق
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إعلامية مصرية تكشف تعرضها لخطأ طبي جسيم  
أرشيف
الإعلامية بسمة وهبة

بعد غياب دام شهر ونصف، ظهرت الإعلامية بسمة وهبة عبر لقاء صحفي، لتكشف سبب ابتعادها عن الشاشة، والذي يتعلق بظرف صحي خطير.

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل في حوار  لموقع “ القاهرة 24″ إنها تعرضت لخطأ طبي جسيم على يد أحد الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أربع سنوات، حيث قام باستئصال جزء كبير من المعدة دون علمها.

وكشفت بسمة التي كانت تقدم برنامج” 90 دقيقة” على قناة المحور، أنها شعرت بألم كبير هذه الأيام ما جعلها تسافر إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات.

وخلال الفحص الذي أجرته طبيبتها التي تتابع حالتها منذ سنوات، اكتشفت أن المعدة لم يتبق منها إلا القليل، بمعنى أن الطبيب الأمريكي استأصل جزء كبيرا دون أن يخبرها.

وعلى الفور حاولت وهبة الاتصال بالطبيب الذي كان يتهرب منها بدواعي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، إلا أنها فقدت كليا أي وسيلة للتواصل معه،  كما أنه امتنع عن الرد على رسائلها.

وقررت بسمة وهبة أن تقاضي الطبيب الأمريكي من خلال زوجها المحامي، والنائب بمجلس الشعب، علاء عابد، ولكن حتما ذلك لن يعيد لها معدتها إلى حالتها الطبيعية.

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