إعلامية مصرية تكشف مواقف غريبة أثناء تغسيلها الموتى

فاجأت الإعلامية المصرية حنان البهي متابعيها بتفاصيل حول عملها في تغسيل الموتى، والمواقف الغريبة التي شاهدتها أثناء ذلك.

وقالت حنان خلال استضافتها في برنامج “أسأل مع دعاء” الذي يبث على قناة “النهار” المصرية، إن الحاجة منى صلاح علمتها التغسيل قبل سنوات على دمية.

وكشفت أن حماتها وهي على فراش الموت، طلبت منها أن تغسّلها بالطريقة الشرعية التي تعلمتها رغم أنها كانت متخوفة من هذا الأمر.

وأضافت أنها منذ ذلك الوقت أصبحت تعمل ضمن مجموعات في مجال تغسيل الموتى في المستشفيات والمراكز دون أن ينتابها الخوف، حتى الموتى الذين لا تعرفهم لم تكن تتأخر عن تغسيلهم، والغريب أنها تجد متعة كبيرة في ذلك إلى أن منعها زوجها من هذا العمل لفترة لأنها عانت مما أسمته بـ” غلظة في القلب” وكأنها أصبحت تمقت مظاهر الحياة.

وأشارت الإعلامية والكاتبة التي تخصصت في تقديم البرامج الاجتماعية، أنه خلال عملها في التغسيل، تمكنت من مشاهدة علامات حسن الخاتمة لبعض الموتى.

في هذا السياق قالت حنان إنه بمجرد دخولها لغرفة الميتة تشتم رائحة البخور دون أن يكون هناك بخور.

وذكرت خلال حديثها لمذيعة البرنامج دعاء فاروق، حالة ميتة وضعت في الثلاجة ليلة كاملة، ومع ذلك وجدت يدها لينة لحظة التغسيل.

وتابعت أنها أحيانا تضطر إلى وضع يدها تحت أنف المتوفاة لتتأكد أنها ميتة فعلا لأنها تبدو مبتسمة، وهناك من تظل رافعة إصبع التشهد، كما أشارت إلى هناك أموات يبدو على وجوههم الخوف والعبوس ربما من سوء الخاتمة.

وأكدت الكاتبة والإعلامية حنان البهي أن عملها في مجال التغسيل تطوعي ولا ترجو منها إلا رضا الله وأجره وثوابه.