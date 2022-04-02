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جواهر

إعلامية مصرية تنفي تعرض مجوهراتها للسرقة

جواهر الشروق
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إعلامية مصرية تنفي تعرض مجوهراتها للسرقة
أرشيف

نفت إعلامية مصرية شهيرة ما تردد من أنباء حول تعرضها لسرقة مجوهراتها الثمينة.
وانتشرت في الساعات الأخيرة، وفقا لبعض المواقع الإخبارية، أخبارا تفيد بتعرض جاسمين طه زكي لسرقة مجوهراتها التي يقدر ثمنها بـ 15 مليون جنيه وفقا لفواتير الشراء.
واستنادا للأخبار التي تم تداولها على مستوى العديد من وسائل الإعلام، فإن الصحفية المصرية قامت بتقديم بلاغ للنيابة العامة بخصوص هذه الحادثة.

وصرحت مقدمة برنامج”السفيرة عزيزة” الذي يبث على قناة”دي أم سي”المصرية: “الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع صحفية حول سرقة مجوهراتي، كاذبة، وليس لها أساس من الصحة”، وفق ما جاء في جريدة “الوطن” المصرية.
وطالبت جاسمين الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار، قائلة: ” أتوسم من السادة الزملاء الصحفيين توخي الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها”.

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