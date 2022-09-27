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اعلاميون وصناع محتوى عرب في الجزائر للترويج للسياحة

الشروق أونلاين
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اعلاميون وصناع محتوى عرب في الجزائر للترويج للسياحة
ح.م
وفد المركز العربي للاعلام السياحي يصل إلى الحزائر

حل وفد من اعلاميين وصناع محتوى عرب بالجزائر للمشاركة في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار وكذا التعريف والترويج للسياحة الجزائرية.

وجاءت زيارة وفد المركز العربي للاعلام السياحي، والمكون من اعلاميين وصناع محتوى سياحي من عدة بلدان عربية كمصر، العراق، الأردن، السعودية، قطر ، الكويت، الإمارات، تونس، بدعوة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

ويشارك الوفد في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار، إضافة إلى الرحلة الاستكشافية المنظمة لصالحهم على مستوى ولايات الجزائر، تيبازة، وهران للتعريف والترويج لمقومات وجهة الجزائر السياحية.

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