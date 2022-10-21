إعلاميون يقفون على “الممنوعات” في تناول قضايا الطفولة

خلال دورة تكوينية نظّمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

وقف الإعلاميون المشاركون في الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لفائدة شبكة الإعلاميين، على مدار يومين، لتعزيز حقوق الطفل على العديد من الممنوعات والخروقات والتجاوزات وكذا السلبيات، التي قد ترتكب أثناء تناول قضايا الطفولة، كما صوّبوا العديد من الأفكار الخاطئة وعمّقوا معارفهم في هذا المجال، سواء في الجانب القانوني أم النفسي أم حتى الإعلامي والتحريري.

وأشرف على تأطير الدورة التكوينية، التي جرت يومي 19و20 أكتوبر بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ممثلة في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامات وطنية وأجنبية في مجال التدريب ومنهم المدرب مجدي حمدان من الأردن وكذا الخبيرة الوطنية في مجال حقوق الطفل صخري مباركة والخبيرة في علم النفس صبرينة قهار والإعلامي مدني عامر وسعيد عولمي..

وأكّدت مريم شرفي، رئيسة الهيئة، في تصريحها، أنّ الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز معارف الإعلاميين حول المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وتزويدهم بالمهارات والتقنيات الجديدة في استخدام هذه المعارف في المواضيع الإعلامية، وذلك ضمن محاور عديدة تصب في إطار المصلحة الفضلى للطفل، كما ركّزت على دور الإعلام الجزائري وتجربته الرائدة في مجال تناول قضايا الطفولة من خلال شبكة إعلاميي الهيئة التي أنشئت عام 2018، وتعد رائدة في الوطن العربي والوحيدة على مستواه، فهي، كما قالت، تجربة يحتذى بها ويجب تصديرها نحو دول أخرى.