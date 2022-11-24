إعلامي بببين سبورت زاد أسفه على غياب الجزائر بسبب الكاميرون

قال أيمن جادة المذيع ومقدم برامج والمدير السابق لقنوات بي إن سبورت القطرية، أن أسفه ازداد على غياب الجزائر عن نهائيات كأس العالم، بعد مشاهدته مستوى منتخب الكاميرون أمام سويسرا.

وكتب جادة تغريدة جاء فيها: بعدما شاهدت الكاميرون أمام سويسرا زاد أسفي على تأهلها على حساب الجزائر !

وانهزم منتخب الكاميرون في مستهل مشواره في مونديال قطر، أمام منتخب سويسرا، بهدف دون رد.