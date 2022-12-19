إعلامي بريطاني ينصب محرز ملكا للمسة الأولى ويشعل الصراع على “تويتر”

أشعل الإعلامي الرياضي البريطاني، توم يونغ، الصراع على “تويتر”، بتنصيبه الدولي الجزائري رياض محرز ملكا للمسة الأولى.

وقال الإعلامي البريطاني، الذي يعمل في النسخة الإنجليزية لموقع “vavel” الإسباني، أن رياض محرز هو صاحب أفضل لمسة أولى للكرة على الساحة العالمية دون منازع.

وغرد يونغ عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: “رياض محرز يمتلك أفضل أول لمسة للكرة في العالم، ولا أريد الاستماع لأي شخص يقول عكس ذلك”.

وجاءت التعليقات على تغريدة الإعلامي البريطاني، متباينة، بين مؤيد ومعارض، وقال أحد مشجعي نادي مانشستر سيتي: “لم أر شخصا مثله يروض الكرة بلمسة واحدة، وصلته من 50 مترا”.

وأضاف آخر :” لا أرى أي لاعب قريب من مستوى رياض محرز، من حيث اللمسة الأولى للكرة”.

وفي المقابل، لم يوافق مغردون آخرون، الصحفي البريطاني، حيث قال أحدهم: “بخصوص من هم أفضل من محرز في ترويض الكرة، هناك مارسيلو، ونيمار، ورونالدو، وميسي”.