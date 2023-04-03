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رياضة

إعلامي فرنسي يصف المدرّب الذي عاقب حجام بـ “الأحمق”

الشروق الرياضي
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إعلامي فرنسي يصف المدرّب الذي عاقب حجام بـ “الأحمق”
ح.م
جيروم روتان

أبدى إعلامي فرنسي نوعا من التعاطف مع اللاعبين المسلمين الذين فضّلوا صوم رمضان.

ووصف الإعلامي بِإذاعة “آر آم سي” الفرنسية جيروم روتان قرار مدرب فريق نانت أنطوان كومبواري بـ “الأحمق”، بعد منعه للاعبه الجزائري جوين حجام من خوض مباراة في البطولة الفرنسية بِسبب إصراره على الصّوم.

وقال روتان خلال تنشيطه لِحصّة رياضية إذاعية سهرة الإثنين: “خطاب كومبواري كان أحمقا. ظلّ الدّين دائما جزءا من كرة القدم كما هو الحال في مجتمعنا الفرنسي. عليك (مُخاطبا كومبواري) أن تُصدر الأحكام دون الحديث عن الدّين. عليك أن تحكم بِإنصاف على المنافسة إذا كان اللاعب يُقدّم أداءً طيّبا أم لا..”.

وأضاف: “حجام قرّر الصّوم لِأن دينه يأمره بِذلك. يجب أن نحترم قراره”.

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