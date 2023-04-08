إعلامي فرنسي يُقرّر “الانتحار” بِمُوافقة أهله

كشف إعلامي رياضي فرنسي مُخضرم بِأن أهله ساعدوه على اتّخاذ قرار وضع حدّ لِحياته.

ويتعلّق الأمر بِالإعلامي شارل بييتري (79 سنة)، الذي سبق له العمل في وكالة الأنباء الفرنسية، و”كنال+”، و”بي إن سبورت”.

وقال شارل بييتري إنه يُعاني مرضا يستهدف الخلايا العصبية، وأنه سئم من العلاج، فاتّفق مع أسرته على ما يُسمّى بـ “القتل الرّحيم” أو “الانتحار بِمساعدة الغير”، أو “رصاصة الرّحمة” التي تُطلق على الخيول الميئوس من علاجها.

ووفقا لِأحدث تقرير نشره موقع إذاعة “آر آم سي” الفرنسية، فإن شارل بييتري سيُسافر إلى سويسرا في الأيّام القليلة المقبلة، مصطحبا معه شخصَين بينهما زوجته، لِتنفيذ رغبته الأخيرة بِأحد مستشفيات هذا البلد. علِما أن التشريع السويسري يسمح بـ “القتل الرّحيم”.