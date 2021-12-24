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رياضة

إعلامي مصري: كيف سيختار بلماضي بين 70 لاعبا مؤهلا للعب “الكان”؟

سليم.ع
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إعلامي مصري: كيف سيختار بلماضي بين 70 لاعبا مؤهلا للعب “الكان”؟
ح.م
مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي

أكد الإعلامي المصري خالد بيومي، أن المدرب بلماضي يجد نفسه في حيرة، في ظل توفر 70 لاعبا، بإمكانهم التواجد في قائمة لاعبي المنتخب الجزائري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب بيومي: ” الجزائر لديها 70 لاعبا تحتار أن تختار منهم قائمة كأس إفريقيا القادمة”.

وأضاف الإعلامي المصري، في تغريدته، مشيدا بالعمل المنجز على مستوى المنتخب الجزائري: ” هذا هو العمل للقائمين علي كرة القدم في بلد المليون ونصف شهيد تحية لكل القائمين علي التخطيط الجزائري”.

وأرفق بيومي تغريدته بقائمة تضم 70 لاعبا بإمكانهم المشاركة في كأس إفريقيا بالكامرون، وذكر كل الأسماء على مستوى حراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم.

وأكد الإعلامي المصري في الأخير، أن بلماضي سيكون في مهمة صعبة من أجل اختيار القائمة، وكتب: ” بلماضي في ورطة.. كان الله في عونك كوتش”.

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