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جواهر

إعلامي مصري معلقا على مقتل زميلته المذيعة: “نهاية طبيعية جدا”

جواهر الشروق
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إعلامي مصري معلقا على مقتل زميلته المذيعة: “نهاية طبيعية جدا”

قال الإعلامي المصري محمد الباز، تعليقا عن واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها، “إن هذه نهاية طبيعية جدا”.

وكشف الباز من خلال برنامج “العرافة” الذي تقدمه المذيعة “بسمة وهبة” إلى أن شيماء عملت معه حينما كان رئيسا لتحرير جريدة “البوابة نيوز”.

أضاف، إنه عندما عرف بخبر مقتلها على يد زوجها، قال إن “هذه نهاية طبيعية جدا”.

وأوضح أنه لم يكن على خلاف معها، إلا أن مقتلها بهذا الشكل كان نهاية طبيعية لتصرفاتها وأدائها وفق صحيفة” المصري اليوم”.

تابع قائلا، إنه “لا يقصد تصرفاتها الأخلاقية، ولكنها كانت عنيفة، وفي معركة مع الحياة طوال الوقت”، موضحا أن هذا التعبير هو الذي قاله عن واقعة وفاتها وقتها.

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