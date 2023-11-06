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إعلام أمريكي : دبلوماسيون أمريكيون ينتقدون سياسة واشنطن تجاه ما يحدث في القطاع

الشروق أونلاين
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إعلام أمريكي : دبلوماسيون أمريكيون ينتقدون سياسة واشنطن تجاه ما يحدث في القطاع
ح. م
نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية عبروا عن غضبهم تجاه سياسة البيت الأبيض حول ما يحدث في الشرق الأوسط.

نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية انتقدوا عبر رسالة إدارة بايدن، حيث عبروا عن غضبهم تجاه سياسة البيت الأبيض حول ما يحدث في الشرق الأوسط.

الرسالة تناولت طلبين رئيسيين، وهما أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار وأن توازن بين مواقفها سواء المعلنة أو غير معلنة تجاه إسرائيل. وطالبت الرسالة بتوجيه انتقادات علنية للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملتها للفلسطينيين.

وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية السياسية، فتنص الوثيقة على أن الفجوة بين رسائل أمريكا الخاصة والعامة “تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها”.

وطالب موقعو الرسالة “علينا أن ننتقد علنًا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية، مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة”. وأضافوا “عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن علنًا أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب”.

بوليتيكو قالت أن الحجج الواردة في هذه الرسالة توفر نافذة على تفكير العديد من الأشخاص في وزارة الخارجية الأمريكية، التي طالما أزعجها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

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