إعلام “المخزن” يشن حملة شتم وتشويه لتونس

على إثر استقبالها الرئيس الصحراوي

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالحملة المغرضة التي يشنها إعلام المخزن على تونس منذ استقبالها الرئيس الصحراوي الذي شارك في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا.

وقال بيان صادر عن النقابة “أمام الحملة الاعلامية الممنهجة التي يشنها عدد من وسائل الإعلام والمواقع المغربية ضد الدولة التونسية وأمام ما رصدناه من تعمد إخراج هذا الخلاف الديبلوماسي والسياسي من سياقه الرسمي نحو حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات، ولأننا نحترم الحق والواجب الصحفي في طرح ومعالجة هذه القضية وغيرها من القضايا بكل حرية ودون أي رقابة، إلا أننا نرفض كل أشكال الانحراف بالتعاطي الاعلامي المغربي وغيره لهذا الجدل السياسي والديبلوماسي الرسمي إلى حملات غير أخلاقية تستهدف صورة تونس والإضرار بمصالحه”.

وحذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خطر استمرار انخراط بعض وسائل الإعلام المغربية والأجنبية في توظيف واضح وصريح لهذه القضية خدمة لأجندات سياسية.

ودعت النقابة كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية التونسية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها. وشددت على أن نضالات القوى المدنية والسياسية ضد السلطة في تونس من أجل قضايا الحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد لا تمنعها من الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن مصالح البلاد.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين وسائل الاعلام التونسية إلى التعاطي المسؤول مع هذه الحملات، واعتبرت أنه من واجب وسائل الإعلام نقل الحقائق وتفسيرها للمتلقي بكل موضوعية ودقة بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح البلاد الحيوية وسيادتها.