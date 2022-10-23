إعلام النظام المغربي يروج لغياب بن سلمان وحضور محمد السادس!

حسب ما كشفته في تقريرها لشهر فيفري

من المفارقات التي تشهدها أصداء القمة العربية بالجزائر، أن وسائل الإعلام وذباب النظام المغربي، تروج لإعلان الغياب الطارىء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأسباب صحية، كفشل للموعد مسبقا، مقابل الإشادة بمشاركة ملكها في الموعد وكأنه إنجاز دبلوماسي.

تلقفت وسائل إعلام النظام المغربي بشكل مثير للاستغراب، بيان رئاسة الجمهورية حول إبلاغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس تبون بتعذر حضوره القمة العربية، وروجت له على أن “فشل للجزائر وللموعد”، وحذا حذوها ذباب القصر في هذه المهمة.

ومقابل هذه “الأفراح الإعلامية” في المملكة بهذا الغياب الطارىء، تُروج نفس المنصات لمشاركة الملك محمد السادس منذ أسابيع وكأنه نصر دبلوماسي، رغم أن الجزائر لم تعلن رسميا عن حضوره.

وإلى جانب ذلك، تجاهلت هذه المنصات حجم الحضور النوعي المرتقب للقادة العرب في قمة الجزائر، إلى جانب ضيوف الشرف من منظمات دولية وإقليمية.

فايسبوك “تعدم” مئات الحسابات لذباب المخزن المغربي لهذه الأسباب

وعام 2021 أزالت إدارة فايسبوك مئات الحسابات والصفحات التي يديرها ناشطون تابعون للمخزن المغربي، بسبب مخالفتها أنظمة النشر والخصوصية، واعتمادها على منشورات مخصصة للتحريض ضد المعارضين ودول مثل الجزائر.

وفي تقرير لإدارة فيسبوك خاص بشهر فيفري، أوضحت رصدها 385 حساب، 40 منها على انستغرام مرتبطة بالمخزن تسللت لمختلف المواقع الإخبارية والصفحات بتعليقات وأخبار مزيفة.

وأشار التقرير إلى أن الحسابات خصصت للتعليق على الأخبار والقصص الموالية للحكومة المغربية من مختلف المنافذ الإخبارية بما في ذلك “شوف تي في”.

وأوضح أن محتوى هذه الحسابات يدور حول الأخبار والأحداث الجارية في المغرب، الإشادة بالدبلوماسية المغربية، بمحمد السادس ومدير المخابرات ومهاجمة دول ومسؤولين أجانب، إلى جانب المعارضين للنظام المخزني في الخارج والداخل.

وأكد التقرير أن هذه الحسابات تحتوي على حوالي 150.000 متابع للحساب الواحد، وتضم الشبكة أشخاصا نشروا محتويات باللغتين العربية والفرنسية بشكل أساسي، مستخدمين حسابات مزيفة.

وأضاف التقرير أنه تم اكـتشاف الحسابات وتعطيلها بواسطة الأنظمة الآلية للنشر في مجموعات متعددة في وقت واحد.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد تحدث عن موضوع استهداف الجزائر إلكترونيا وقال، الاثنين الماضي ”نحن على دراية تامة بمروجي الإشاعات وأغلبيتهم الساحقة من الخارج وهدفهم نشر الفوضى عبر مواقع إلكترونية 90 بالمائة منها لدولة جارة”.

وصنفت الجزائر سنة 2018 “الأولى عربيا والـ14 عالميا من حيث البلدان أكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية”.