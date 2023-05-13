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إعلام النظام المغربي يُحرّف موقف بريطانيا من الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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إعلام النظام المغربي يُحرّف موقف بريطانيا من الصحراء الغربية

حرّف إعلام النظام المغربي موقف بريطانيا من الصحراء الغربية، مدعيا تأييدها للحكم الذاتي وما تصفه الرباط بالوحدة الترابية، وجاءه الرد من الخارجية البريطانية التي جددت موقف بلادها المتعلق بالقضية.

وقالت وسائل إعلام النظام المغربي إن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد لويمبلدون عبر عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها المغرب لدى لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجاء في نص البيان المشترك المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية، على عكس ما تداولته صحف المخزن، أن المملكة المتحدة أكدت فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية ، من جديد التزامها بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس تسوية، في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وكررت المملكة المتحدة في بيانها موقفها الطويل الأمد بشأن الصحراء الغربية في دعم قرارات الأمم المتحدة وأهمية المبادئ، بما في ذلك تقرير المصير.

كما شددت المملكة المتحدة على الدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع وأكدت من جديد دعمها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2654.

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