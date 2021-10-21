إعلام بريطانيا يدعو إلى طرد المغربي لقجع من “الفيفا”

دعت وسيلة إعلام بريطاني، الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى طرد المغربي فوزي لقجع من مجلس “الفيفا”.

جاء ذلك بِسبب تعيين فوزي لقجع في منصب سياسي مُؤخّرا، بعد تشكيل حكومة جديدة في المغرب. حيث مُنحت له حقيبة وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد مكلّف بِالميزانية.

وذكّر موقع “إنسايد وورلد فوتبال” الاتحاد الدولي لكرة القدم بِلوائحه الصارمة، التي تنص على إبعاد الرياضة الأكثر شعبية في العالم عن الحقل السياسي.

وضربت وسيلة الإعلام البريطاني مثلا، بِإبعاد “الفيفا” للروسي فيتالي موتكو من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2017، بِسبب تعيينه وزيرا للرياضة في بلده.

وراح الموقع الإلكتروني البريطاني يُعدّد مناسبات توظيف المغربي فوزي لقجع لِنفوذه (عضو في مجلس “الفيفا) من أجل مصالحه الضيّقة، على غرار اعتدائه على الحكم الإثيوبي باملاك وييسا تيسيما، دون أن تُعاقبه “الكاف”. في إشارة إلى مباراة الزمالك المصري والضيف نهضة بركان المغربي، ضمن إطار إياب نهائي كأس “الكاف”، في شهر ماي من عام 2019، أيّام رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المُبعد بِتهم الفساد الملغاشي أحمد أحمد.