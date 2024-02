إعلام سنغالي: مشروع عفو شامل سيسمح بإطلاق سراح المعارض عثمان سونكو

أفاد موقع “سيني ويب” أن الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد كلف وزير العدل خلال مجلس الوزراء السابق بإعداد مشروع قانون عفو شامل سيسمح بإطلاق سراح معارضين منهم عثمان سونكو.

حسب ما نشره الموقع، اليوم الثلاثاء، 13 فيفري، فسيعتمد هذا المشروع من طرف مجلس الوزراء الذي سيعقد غدا الأربعاء.

“سيني ويب” نقل عن أحد مصادره أن قانون العفو هذا سيتم تمريره عبر البرلمان “وبالتالي يمثل الخطوة الأولى نحو تفاهم ودي من أجل حوار شامل”.

وهو الخبر الذي أكده المترشح الآخر، كريم واد، والذي نشر على حسابه إكس “لقد علمت للتو أن عثمان سونكو يجري مفاوضات مع الرئيس ماكي سال بهدف إطلاق سراحه قريباً وإطلاق سراح الأشخاص المسجونين معه.”

ليضيف واد “وإنني أنتضر بفارغ الصبر حتى نتمكن من مواجهة بعضنا البعض بهدوء خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 ديسمبر في اقتراع ديمقراطي ومفتوح وشامل وشفاف حتى يتمكن السنغاليون من اختيار الأفضل بيننا لرئاسة مصير السنغال.”

Je viens d’apprendre qu’Ousmane Sonko est en négociation avec le Président Macky Sall en vue de sa prochaine libération et de celle des personnes emprisonnées avec lui.

Ayant moi-même connu les rigueurs de la détention pendant plus de trois ans et demi, je prie pour qu’Ousmane… pic.twitter.com/NarSpKWZbx

