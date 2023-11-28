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إعلام عبري : أسرى حماس التقوا بيحيى السنوار

الشروق أونلاين
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إعلام عبري : أسرى حماس التقوا بيحيى السنوار
ح. م
السنوار طمأن الأسرى وقال لهم أنهم لم يتعرضوا لأي مكروه.

قالت وسائل إعلامية عبرية أن الأسرى الذين كانوا معتقلين من طرف حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التقوا أثناء فترة أسرهم بالقيادي البارز في الحركة، يحيى السنوار.

فحسب ما نشرته صحيفة “هارتس” اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، نقلا عن شهادات أسرى تم الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل، فقد التقى قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار إضافة إلى أخيه محمد، وهو قيادي بارز في الحركة بالأسرى الإسرائيليين وتحدث معهم بالعبرية.

حسب نفس المصدر، فالسنوار زار الأسرى أثناء تواجدهم بأنفاق تحت الأرض، ودخل عليهم وخاطبهم بالعبرية قائلا “أنا يحيى السنوار، وأنتم في المكان الأكثر أمانا، ولن يحصل لكم أي مكروه”.

كما نشرت كتائب القسام أيضا مساء أمس الإثنين، رسالة لمعتقلة إسرائيلية كتبت فيها “للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غداً، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا.”

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