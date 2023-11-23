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إعلام عبري: إعاقات بالجملة في صفوف جيش الاحتلال

الشروق أونلاين
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إعلام عبري: إعاقات بالجملة في صفوف جيش الاحتلال

كشف مسؤول إسرائيلي عن تشخيص إصابة 1600 جندي تابع للاحتلال بإعاقات، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال رئيس جمعية المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي عيدان كيلمان، في تصريح لإذاعة الجيش الأربعاء، إنه “منذ السابع من أكتوبر، شخّص الجيش إصابة 1600 جندي بإعاقات، ولا يزال 400 جندي في المستشفيات”.

وأوضح أن “هؤلاء هم فقط الجرحى، وسيأتي إلينا آلاف آخرون يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة”.

وشدد كيلمان على أن “هذا العدد لا يمكن تصوره في تاريخ إسرائيل، أكثر من حرب يوم الغفران، أي حرب السادس من أكتوبر 1973”.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي عدد الجنود الذين أصيبوا منذ أن بدأ جيش الاحتلال عملياته البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي.

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