إعلام عبري: احتلال غزة سيكون “فخًا قاتلًا” للجنود والرهائن

أجمع عدد من المحللين العسكريين في القنوات العبرية على أن الدخول البري إلى غزة لن يحقق حسمًا ميدانيًا، بل سيعرّض الجنود لخطر الكمائن والعبوات الناسفة، فضلًا عن تعريض حياة المحتجزين للخطر.

وذكرت “القناة الـ13″، العبرية أن الكيان الصهيوني ينتظره هناك كل أنواع المفاجآت الأخرى التي لا يستطيع تخيلها.

وقال مراسل الشؤون العسكرية في القناة، أور هيلر، إن “آلاف المخربين في مدينة غزة”، في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين، يعدون الكمائن باستخدام قنابل سلاح الجو الصهيوني التي لم تنفجر ويصنعون منها عبوات متفجرة.

وتابع أن المقاتلين الفلسطينيين يستعدون للقتال دفاعا عن كل زقاق وكل بيت، وأن “لدى حماس قدرات على تنفيذ هجوم بحجم فصيلة ومشاركة 20 مخربا”.

ومن جهته، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، نير دفوري، إن “الذين صادقوا على عملية احتلال غزة عليهم أن يتحملوا المسؤولية”.

أما الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال يسرائيل زيف، فاعتبر أن “دخول غزة بعملية احتلال هو الخيار الأسوأ بين كل الخيارات، لأنها ستكون داخل منطقة مبنية، والبقاء هناك بقوات كبيرة يعني وقوع عدد كبير جدا من القتلى والجرحى، وسيحسم مصير المخطوفين على الأرجح”.

واستبعد زيف أيضا أن ينجح جيش الاحتلال في حسم الأمور من خلال عملية احتلال غزة، وقال “لن يكون هناك حسم، وإلّا لكانوا دخلوا غزة خلال عملية عربات جدعون الأولى وليس الثانية”.

وكان نتنياهو قد أقر الخميس الماضي خطة احتلال مدينة غزة التي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من الجنود، وذلك رغم موافقة حماس على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار.