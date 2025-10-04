إعلام عبري: رد ترامب على بيان حماس يُفاجئ نتنياهو!

قالت هيئة البث العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو فوجئ برد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقف حركة حماس من خطته للسلام.

وأوضحت هيئة البث نقلا عن مصادر سياسية أن نتنياهو فوجئ بتوقيت إعلان ترامب، وأن ديوانه عقد سلسلة مشاورات عاجلة في الساعات الأولى من الليل لصياغة رد متماسك.

وذكرت أن البيان جاء بمثابة محاولة لاحتواء الصدمة والتأكيد على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة، التي تحولت من داعم أساس للعملية العسكرية إلى طرف يضغط من أجل تهدئة فورية.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية خلال الأيام الماضية بنشر تحليلات بأن حماس سترفض مهلة إضافية وإنها تجد صعوبة في قبول الخطة وإنها ستطلب تعديلات سيرفضها ترامب.

لكن البيان الذي نشره ترامب مثل صدمة قوية في الأوساط الصهيونية إلى حد أن حكومة الاحتلال صمتت بشكل كامل على رد حماس ورد ترامب عليه.

وقالت مراسلة القناة 12 العبرية: “الأمر الأكثر أهمية هو أن ترامب يطالب إسرائيل بالامتناع عن إطلاق النار حتى انتهاء المفاوضات، وهي الخطوة التي كانت إسرائيل تخشاها”.

ورأت القناة 12 العبرية إنه “لأول مرة منذ بداية الحرب، الولايات المتحدة لا تقبل بمبدأ التفاوض تحت النار”.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أصر على أن أي مفاوضات ستجري تحت النار.

من جهتها قالت القناة 14 العبرية، المحسوبة على نتنياهو،: “الرئيس ترامب يدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات في قطاع غزة، لقد وقع في فخ بيان حماس”.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقف حركة حماس من خطته للسلام، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن البيان الصادر عن الحركة يشير إلى استعدادها للتوصل إلى سلام دائم.

وقال ترامب: “بناءً على ما أعلنته حماس، أعتقد أنهم على استعداد لسلام طويل الأمد، على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، فالقيام بذلك في ظل القصف أمر بالغ الخطورة”.