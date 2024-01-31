إعلانات التوظيف.. نفطال تنشر بيانا تحذيريا

حذرت نفطال الجزائر من إعلانات التوظيف الوهمية التي يتم نسبها إلى المؤسسة وتُستغل فيها بيانات المهتمين في عمليات النصب والاحتيال.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” نفت نفطال بصفة قاطعة إعلانات التوظيف الوهمية التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي باسمها.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الإعلانات تُجهل هوية ناشريها، ويتم ذالك عبر صفحات ممولة تنتحل صفة نفطال للإطاحة بطالبي العمل في مصيدة النصب والاحتيال باستعمال بياناتهم لأغراض إجرامية.

وأشارت نفطال إلى أن جميع عروض التوظيف الخاصة بها يتم نشرها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، مثل المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل.

كما حثت المواطنين على توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات الكاذبة والتبليغ عنها لمنصات التواصل الاجتماعي.