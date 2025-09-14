إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء تغيير حكومي، بعد ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستحدثت التشكيلة الحكومية الجديدة رتبة وزير دولة مكلّفا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وسيتولاها الوزير السابق للداخلية إبراهيم مراد.

وسيخلف السعيد سعيود سابقه مراد في وزارة الداخلية. بعد أن جُمعت له مهامها مع وزارة النقل التي يتولاها منذ نوفمبر 2024.

وجاءت التشكيلة الجديدة للحكومة، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون مساء الأحد، كالتالي: