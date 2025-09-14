إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراء تغيير حكومي، بعد ترسيم سيفي غريب وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
واستحدثت التشكيلة الحكومية الجديدة رتبة وزير دولة مكلّفا بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وسيتولاها الوزير السابق للداخلية إبراهيم مراد.
وسيخلف السعيد سعيود سابقه مراد في وزارة الداخلية. بعد أن جُمعت له مهامها مع وزارة النقل التي يتولاها منذ نوفمبر 2024.
وجاءت التشكيلة الجديدة للحكومة، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون مساء الأحد، كالتالي:
- أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
- الفريق أول السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات والمناجم،
- إبراهيم مراد وزير دولة مكلّف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،
- السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
- لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام،
- عبد الكريم بوالزرد وزير المالية،
- كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية،
- محمد الصديق آيت مسعودان وزير الصحة،
- عبد المالك تاشريفت وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
- يحيى بشير وزير الصناعة،
- وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية،
- ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
- كمال رزيق وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
- أمال عبد اللطيف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
- محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
- يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون،
- مصطفى حيداوي وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب،
- سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
- زهير بوعمامة وزير الاتصال،
- نسيمة أرحاب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
- عبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- طه دربال وزير الري،
- عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة،
- وليد صادي وزير الرياضة،
- نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان،
- محمد عبد النور رابحي الوزير والي ولاية الجزائر،
- سفيان شايب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج،
- بختة سلمة منصوري كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية،
- كريمة بكير كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم،
- الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.