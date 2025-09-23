إعلان الجزائر 1988 هو حجر الأساس للاعتراف بالدولة الفلسطينية

سفارة فلسطين تحيي موقفها خلال أعمال مؤتمر حل الدولتين

ثمّنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، موقف الجزائر “التاريخي” في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الموقف السياسي والدبلوماسي الذي عبر عنه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال أعمال مؤتمر حل الدولتين، الاثنين، بنيويورك، هو “ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية النبيلة ووقوفها إلى جانب الحق والعدالة”.

وأشادت السفارة، في بيان لها، بالموقف السياسي والدبلوماسي الذي عبر عنه عطاف خلال أعمال مؤتمر حل الدولتين بنيويورك، مبرزة أنه “ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية النبيلة ووقوفها إلى جانب الحق والعدالة”.

وذكرت بهذه المناسبة بأن “فلسطين لن تنسى أبدا أن اعتراف الجمهورية الجزائرية في الـ15 نوفمبر 1988 بالدولة الفلسطينية كان حجر الأساس الذي أوصلنا اليوم إلى اعتراف 159 دولة”، مستطردة: “فلكم منا كل الحب والتقدير، ولكم من التاريخ موقف مشرف”.

وأعربت السفارة الفلسطينية في بيانها، عن “أصدق مشاعر الامتنان والعرفان والتقدير لدولة الجزائر الشقيقة، حكومة وشعبا وقائدا، على مواقفها التاريخية الثابتة والداعمة لقضية فلسطين العادلة”.

وأضافت: “وقوف الجزائر، إلى جانب فلسطين، يضيف لنا قوة معنوية هائلة ويعزز إيماننا بعدالة قضيتنا وحتمية انتصارنا”.

وبعد أن رفعت أسمى آيات التقدير والاحترام إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإلى الحكومة الجزائرية، وإلى كافة أبناء الشعب الجزائري الأبي، أكدت سفارة دولة فلسطين بالجزائر على “متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين”، متعهدة “باستمرار العمل على تعزيزها في جميع المجالات”.

واختتمت بالقول: “إننا لعاقدون العزم أن نرفع راية الحرية والاستقلال على أرض فلسطين، كما رفرفت على أرض الجزائر الحبيبة”.